A la recherche de nouvelles impulsions

Les responsables du Salon de l’automobile de Genève mettent tout en oeuvre pour attirer à Genève des visiteurs de Suisse, d’Europe et d’autres continents en 2019 et à l’avenir – et des exposants attrayants issus des secteurs de l’automobile et de la technologie. La tâche est herculéenne, Internet et la numérisation rendant la vie des foires commerciales traditionnelles de plus en plus difficile. Genève ne fait pas exception à la règle.





C’est pourquoi André Hefti, directeur général du Salon, Maurice Turrettini, président du Salon, et François Launaz, président d’auto-suisse, se sont rendus en Californie à la fin de l’année dernière pour assister au célèbre Salon de Los Angeles. Au contact des inventeurs high-tech de la Silicon Valley, ils y ont puisé de nouvelles impulsions.



Le président d’auto-suisse François Launaz a été impressionné par les discussions et les panels d’experts avant et pendant le Salon de l’auto: «Les initiés donnent un aperçu exclusif de l’évolution toujours plus rapide de l’industrie. Des représentants d’entreprises technologiques et de start-ups présentent leurs idées et leurs visions sur l’avenir de la mobilité.»



«Les nombreux essais sur route sont attrayants»

Trio du salon Hefti, Launaz et Turrettini posent au Salon de l’automobile de Los Angeles devant la légendaire Ford GT.

Et ce qui est bon pour Los Angeles ne peut pas être mauvais pour Genève: «Cette année, Genève offre également aux visiteurs professionnels la possibilité d’assister, avant le début du salon, à un événement d’information sur la mobilité avec des intervenants de haut niveau», se réjouit André Hefti, déjà ravi. Cet événement (voir encadré page 60) est organisé en coopération avec l’IFA, le salon leader mondial de l’électronique grand public à Berlin.



Les trois professionnels de l’automobile ont remarqué autre chose: «Les essais sur route proposés par les différentes marques directement sur place sont très attrayants pour les visiteurs», explique André Hefti. Les constructeurs automobiles chinois de Byton, par exemple, ont spécialement installé une immense tente avec une piste d’essai. «Il y avait toujours de longues files d’attente de personnes intéressées lors des journées ouvertes au public», a observé le CEO de Genève.



D’autres exposants ont également offert aux visiteurs la possibilité de tester sur place la voiture de leurs rêves, à l’extérieur du parc des expositions. «C’est génial. Seul un salon automobile peut offrir une telle expérience avec autant de possibilités de comparaison et d’essais», explique Hefti en soulignant les avantages d’un salon automobile. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un billet, puis vous pouvez vous inscrire pour le modèle que vous voulez – et après un éthylotest, vous pouvez partir sur les routes de Los Angeles.



Cela donne à Launaz des idées pour l’avenir: «Avec le vieillissement de la société et l’importance croissante de la protection de l’environnement, la mobilité des personnes va changer radicalement.» C’est pourquoi Genève doit montrer aux visiteurs non seulement des voitures, mais aussi les dernières évolutions et technologies. Et les visiteurs du salon devraient pouvoir les essayer sur place. Le président d’auto-suisse: «Genève doit montrer la voie en matière de mobilité et de nouvelles technologies.»

C’est également l’avis du président du Salon, Maurice Turrettini: «Avec des exposants issus du secteur de la mobilité et des start-ups technologiques passionnantes, nous pouvons attirer de nouveaux visiteurs.» En même temps, il insiste sur le fait que «bien qu’il manque quelques constructeurs automobiles à Genève, nous restons le plus international de tous les salons automobiles, exposant des marques du monde entier.» Cette force doit être davantage mise en valeur. Il a été un peu surpris d’apprendre qu’il manquait à Los Angeles de grandes marques européennes haut de gamme: «Mais j’y ai aussi découvert des marques comme Genesis et Acura, qui ne sont pas présentes en Europe. Et j’ai été fasciné par les présentations de Byton et Rivian.»



Les trois génies de la scène automobile suisse n’ont pu s’empêcher de sourire en découvrant à Los Angeles une Ford Mustang pour le moins spéciale: en 1968, Steve Mc- Queen dans le rôle Frank Bullitt s’est livré à son bord et face à une Dodge Charger à l’une des plus célèbres poursuites de l’histoire du cinéma. Pour une fois, Genève a ici été plus rapide qu’Hollywood: les visiteurs de Genève avaient déjà pu admirer la célèbre voiture l’année dernière. Le personnage géant de Bumblebee du film éponyme était quant à lui présenté en exclusivité à Los Angeles. Le robot de combat déguisé en coccinelle VW était le motif de selfie le plus recherché du Salon de l’automobile – et le trio suisse a également posé devant lui.

Shift AUTOMOTIVE Forum Les leaders de l’industrie automobile et de l’électronique grand public discuteront de l’avenir de la mobilité lors du symposium «Shift AUTOMOTIVE – Forum» qui se tiendra le mercredi 6 mars 2019 au Salon de Genève. Au cours d’une série de conférences, d’exposés et de tables rondes, l’influence des nouvelles technologies sur le monde de l’automobile sera abordée et les changements auxquels on peut s’attendre à l’avenir seront examinés. Toutes les informations et la liste des intervenants se trouvent sur la page d’accueil www.gims.swiss